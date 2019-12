Primavera Milan, altra vittoria: Maldini e Capanni stendono l’Udinese

La Primavera del Milan vince ancora: i giovani talenti rossoneri si sono imposti sul campo dell’Udinese col risultato di .

Vince ancora la Primavera del Milan, che chiude il girone d’andata del suo campionato in testa alla classifica e con un importante successo esterno.

I ragazzi di Federico Giunti hanno sconfitto stamattina i pari età dell’Udinese. 2-1 per il Milan il risultato finale in terra friulana, grazie alle reti di due talenti assoluti.

Prima Daniel Maldini poi Luan Capanni hanno messo a segno i gol decisivi per portare a casa i tre punti. Di Compagnon la rete della bandiera per l’Udinese, non sufficiente ad evitare la sconfitta.

Ottima prova dei giovani rossoneri, abili a passare col solito sigillo di Maldini nel primo tempo. L’attaccante Pecorino spreca un paio di palle gol prima dell’intervallo.

Nella ripresa Capanni approfitta di un errore della difesa di casa e sigla il raddoppio. Passano pochi minuti prima dell’1-2 di Compagnon, ma il Milan è abile e maturo a resistere alla pressione friulana e chiudere il match con un successo di misura.

La classifica del campionato Primavera 2 vede il Milan al primo posto, con 29 punti e imbattuto dopo il girone d’andata. L’Udinese resta momentaneamente al terzo posto, con 19 punti.

