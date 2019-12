Bologna-Milan, probabili formazioni: confermato Bonaventura, altra chance per Piatek? 

Bologna-Milan, le probabili formazioni. Sinisa Mihajlovic rilancia il 4-2-3-1, Stefano Pioli ripropone il 4-3-3. Ecco le ultimissime da Milanello in vista del match di domani.

Bologna-Milan, pronto lo schema classico per Stefano Pioli. Malgrado i test tra una mediana inedita e una possibile staffetta in attacco, alla fine il tecnico potrebbe ripartire nuovamente dai soliti uomini per il match del dall’Ara.

La formazione del Bologna

Sarà 4-2-3-1 per la squadra di Sinisa Mihajlovic. Con Lukasz Skorupski tra i pali, è confermata la linea difensiva composta da Takehiro Tomiyasu, Mattia Bani, Danilo e Stefano Denswil. In mediana spazio al duo caratterizzato da Jerdy Schouten e Andrea Poli, con un quartetto offensivo che vede Andreas Skov Olsen, Blerim Dzemaili e Nicola Sansone sulla trequarti e Rodrigo Palacio come attaccante di riferimento.

La possibile formazione del Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denwil; Schouten, Poli; Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio

La formazione del Milan

4-3-3 invece per Stefano Pioli. Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, la retroguardia vedrà Andrea Conti e Theo Hernandez sulle fasce con Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro. In mediana, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dovrebbe esserci Frank Kessie e non Lucas Paquetá come ipotizzato ieri, con Ismael Bennacer in cabina di regia e Giacomo Bonaventura sul centrosinistra. Anche in attacco, malgrado i test al centro sportivo, non dovrebbero esserci novità: Suso a destra, Krzysztof Piatek al centro dell’attacco e Hakan Calhanoglu a sinistra.

La possibile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Gazzetta – Milan, tutto su Ibrahimovic: scartati Kean e Mandzukic