Manca poco a Parma–Milan, 14^ giornata di Serie A. Si gioca allo stadio “Ennio Tardini” in un match fondamentale per la stagione dei rossoneri. Finito il ciclo di ferro, ora la squadra di Stefano Pioli deve iniziare a fare punti. La zona Champions League è lontanissima, per arrivarci serve davvero un miracolo. Se il Milan vuole almeno provarci, deve iniziare a vincere.

Di fronte però c’è un Parma difficile da affrontare. D’Aversa ritrova Gervinho, l’arma numero uno per scatenare i pericolosissimi contropiedi della sua squadra. Insomma, un test importante per verificare a che punto è la crescita del Milan. Che è sì migliorato sul piano del gioco, ma i risultati ancora non arrivano. Bisogna risalire la china e si riparte proprio da qui, da Parma. E’ arrivato il momento di fare sul serio. Non si può più sbagliare.

Parma-Milan, le probabili formazioni

Pioli non avrà a disposizione Lucas Paquetà per questa partita. Il brasiliano non è stato convocato per infortunio. Al suo posto, nel ruolo di mezzala, dovrebbe giocare Giacomo Bonaventura. Kessie pare in vantaggio su Krunic per occupare l’altra casella del centrocampo; l’ultima è il regista, con il ritrovato Bennacer in vantaggio su Biglia. In difesa ancora Conti e non Calabria. Per la punta centrale fiducia in Piatek ma occhio a Leao. Il Parma come detto ha ritrovato Gervinho. Gli ex Darmian e Kucka saranno regolarmente in campo. Ecco di seguito le probabili formazioni delle squadre:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

