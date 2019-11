Paquetà non è nei convocati per Parma-Milan di domani. Ecco la lista dei disponibili per la sfida del Tardini

Paquetà out per Parma–Milan. Il club rossonero, sui propri social, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani, in programma al Tardini alle 15:00. Stefano Pioli non avrà a disposizione il centrocampista brasiliano per un infortunio muscolare; fuori anche l’altro brasiliano, Léo Duarte, che ne avrà per almeno tre o quattro mesi.

L’allenatore ritrova Bennacer e Calhanoglu, fuori col Napoli per squalifica. Ci sono anche Jesus Suso e Samu Castillejo, anche loro non al meglio fisicamente nelle ultime settimane. Invece ci saranno, con il numero 8 che giocherà sicuramente titolare nel tridente d’attacco insieme a Calhanoglu e a uno fra Piatek e Leao.

Con l’assenza di Paquetà è probabile che Pioli schieri Giacomo Bonaventura nel ruolo di mezzala. In quella posizione ha dato il meglio di sé nelle ultime stagioni ed è perfetto per dare qualità alla manovra, oltre agli inserimenti in fase offensiva. Krunic è diventato intoccabile e giocherà ancora al posto di Kessie. Buona notizia il rientro di Bennacer che dovrebbe scendere in campo da titolare al posto di Lucas Biglia, ancora molto criticato.

Parma-Milan, i convocati di Pioli: out Paquetà

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina. Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli. Centrocampisti: Biglia, Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić. Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

