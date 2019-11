Parma-Milan, probabili formazioni: Bonaventura confermato, Paquetá verso la panchina 

Le ultimissime in vista di Parma-Milan. Giacomo Bonaventura spinge Lucas Paquetá in panchina e in attacco c’è la conferma per Krzysztof Piatek. Ecco le scelte del mister.

Parma-Milan, tre piccoli dubbi di formazione per Stefano Pioli. Due in mediana e uno in attacco. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, è questo quanto si evince in virtù anche dell’allenamento di ieri al quale hanno assistito pure Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.

La formazione del Milan

Nessun dubbio in difesa: Gianluigi Donnarumma tra i pali, Andrea Conti a destra, Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro e Theo Hernandez sulla sinistra. Le incertezze semmai sono in mediana: con Ismael Bennacer certo in regia, Giacomo Bonaventura va verso una maglia da titolare scalzando Lucas Paquetá e Frank Kessie torna a insidiare Rude Krunic per l’altro versante.

In attacco spazio a Suso e seconda chance per Krzysztof Piatek. Sulla destra rientra dalla squalifica Hakan Calhanoglu, anche se ieri il tecnico ha testato anche Samuel Castillejo su quella fascia.

La possibile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu

La formazione del Parma

Anche Roberto D’Aversa opterà per il suo solito 4-3-3. La difesa vedrà Luigi Sepe tra i pali, Matteo Darmian a destra, Simone Iacoponi e Bruno Alves al centro e Riccardo Gagliolo a sinistra. Hernani è pronto ad agire in cabina di regia, con Juraj Kucka a destra e Antonino Barillà a sinistra. In attacco gli emiliani calano un tris insidioso: Gervinho, Dejan Kulusevski e Mattia Sprocati.

I possibili titolari del Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Sprocati

