Parma-Milan in streaming e diretta tv, tutte le informazioni utili su come assistere alla partita di oggi

Parma–Milan è la sfida in programma oggi valida per la 14^ giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dalle buone prestazioni contro Juventus e Napoli, ora devono fare punti. La vittoria è d’obbligo ma sarà tutt’altro che semplice. Di fronte c’è il temibile Parma di D’Aversa, pericoloso nelle ripartenze. E con un Gervinho in più.

Stefano Pioli in conferenza stampa ha fatto capire che c’è bisogno di maggior qualità. Sembra soddisfatto per i miglioramenti e per come la squadra si allena, ma adesso vuole vedere i risultati. E lo vogliono anche i tifosi, anche oggi vicino alla squadra al Tardini. La vittoria è necessaria. La zona Champions League è lontanissima: serve un miracolo per arrivarci. Per almeno provarci, però, è il caso di cominciare a vincere qualche partita. A partire da oggi.

Quando si gioca

Parma–Milan si gioca oggi domenica 1 dicembre alle ore 15:00. La sfida dell’Ennio Tardini sarà una delle sei partite previste per questa interessante giornata di Serie A. Si comincia con Juventus-Sassuolo e si chiude con Hellas Verona-Roma. Di seguito il programma completo:

Juventus-Sassuolo, 12:30

Parma-Milan, 15:00

Lazio-Udinese, 15:00

Inter-SPAL, 15:00

Napoli-Bologna, 18:00

Hellas Verona-Roma, 20:45

Parma Milan | dove vederla

Parma Milan sarà visibile su Sky Sport, canale 253 del satellite, 484 del digitale terrestre. La gara di oggi è un’esclusiva dell’emittente satellitare quindi non c’è altro modo per assistere al match in tv.

In streaming è visibile gratuitamente su Sky Go, l’applicazione disponibile senza costi aggiuntivi su tutti gli store, iOS e Android. Da lì sarà possibile accedere al vostro intero pacchetto, compresi i canali sportivi.

Se non hai Sky e vuoi assistere al match, l’unica soluzione è un abbonamento a Now TV, la web tv di Sky. Sarà possibile iscriversi e scegliere la soluzione giusta per voi. In questo modo, con dei semplici passaggi, sarà possibile acquistare un pacchetto e vedere Parma-Milan sui vostri dispositivi mobile: smartphone, tablet e pc.

Probabili formazioni di Parma-Milan

D’Aversa recupera Gervinho, Pioli ritrova Bennacer e Calhanoglu. Possibile l’impiego di Kessie dal primo minuto invece di Krunic a centrocampo. Bonaventura potrebbe fare la mezzala a sinistra per sostituire l’infortunato Paquetà, nemmeno convocato. Conti confermato a destra al posto di Calabria. Contro gli ex Darmian e Kucka. Ecco le probabili formazioni di Parma-Milan:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

