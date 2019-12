Sky – Pioli ha scelto il Milan anti-Bologna

Stefano Pioli ha scelto l’11 rossonero per Bologna-Milan. L’indiscrezione arriva da Sky Sport 24.

Mentre il Milan si appresta a lasciare Milanello per dirigersi verso Bologna, da Sky Sport 24 arrivano aggiornamenti circa la probabile formazione che Stefano Pioli schiererà domani sera al Dall’Ara. Sarà lo stesso 11 titolare schierato a Parma.

Nessun cambio nel Milan rispetto a quanto visto domenica pomeriggio al Tardini. In difesa confermato Andrea Conti, obbligatorie le altre scelte nella linea a 4. A centrocampo ancora Franck Kessie al posto di Krunic, andrà in panchina anche il rientrante Paquetà. Completano il reparto Ismael Bennacer e Giacomo Bonaventura.

Con Jack interno sinistro di centrocampo, spazio ad Hakan Calhanoglu nel tridente, sempre sulla corsia mancina. Il turco però ha licenzia di svariare su tutto il fronte offensivo. Jesus Suso sarà l’esterno di destra, in panchina Castillejo. C’era il dubbio Rafael Leao o Krzysztof Piatek in attacco. Il polacco resta in forte vantaggio e con molta probabilità giocherà proprio lui.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Milan, incontro con l’agente di Demiral: i dettagli