Milan, Kessie: “Ora tutti danno il massimo. A Piatek serviva segnare”

Franck Kessie ha convinto Stefano Pioli a schierarlo titolare anche in Bologna-Milan, dopo essersi ripreso il posto già a Parma. Il centrocampista ivoriano ha offerto una discreta prestazione stasera al Renato Dall’Ara.

Dopo la partita si è concesso ai microfoni di Milan TV per commentare la vittoria per 3-2 della squadra: «Ci tenevamo a vincere, ci servivano questi 3 punti dato che ne abbiamo lasciati troppi per strada. Ma da domani penseremo subito al Sassuolo. Stiamo lavorando tanto e facciamo ciò che ci chiede il mister. In allenamento ora tutti si impegnano al massimo, dobbiamo proseguire così perché ci servono altri punti. Serve lavorare duro e crederci».

Kessie successivamente è stato interpellato sul calcio di rigore, calciato e segnato da Krzysztof Piatek: «Lui aveva bisogno di segnare, visto che non sta attraversano un periodo positivo. Ha disputato una grande partita, oltre a realizzare il gol. Nelle prossime gare segnerà altre reti».

