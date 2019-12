Piatek: “Milan, ora sto bene. Avvio difficile sul piano fisico”

Bologna-Milan 2-3, il commento a caldo di Krzysztof Piatek direttamente da bordo campo. “Ora sto bene fisicamente”, ammette il centravanti polacco dopo una prestazione finalmente convincente.

Bologna-Milan 2-3, finisce così allo stadio Dall’Ara. Rete d’apertura firmata Krzysztof Piatek, col centravanti polacco grande prestazione e al di là del del goal dal dischetto. Lo stesso attaccante ha poi commentato a caldo il match ai microfoni di Sky.

“E’ il gruppo quello che conta, abbiamo vinto insieme. Conta la squadra e non il singolo”, esordisce l’ex Genoa a proposito del suo alto voto in pagella. Milan pronto per l’Europa? Piatek risponde così: “Vogliamo fare sempre i tre punti, ed è sempre il prossimo match il più importante. Non so se ci siamo per l’Europa, vedremo”.

Apparso rigenerato in tutto e per tutto stasera, il 24enne ha commentato così il suo cambio di rendimento: “Ora sto bene. E’ stata difficile la prima parte della stagione soprattutto dal punto di vista fisico”.

