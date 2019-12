Bennacer: “Ibrahimovic è un leader, positivo averlo in squadra”

Ismael Bennacer si esprime positivamente sull’eventuale ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ritiene che l’ex Los Angeles Galaxy possa dare un buon contributo.

Al Milan manca esperienza, la squadra è molto giovane e qualche rinforzo di spessore internazionale farebbe comodo. Uno potrebbe arrivare presto, si tratta di Zlatan Ibrahimovic.

Il 38enne centravanti svedese ha chiuso l’esperienza in MLS con i Los Angeles Galaxy e deve decidere il proprio futuro. Il club rossonero ha fatto la propria offerta e spera di ottenere il suo sì. Pure Bologna, Napoli e società estere sono sulle tracce del giocatore. Questa settimana potrebbe essere quella della scelta definitiva.

Ismael Bennacer al termine di Bologna-Milan si è espresso positivamente sull’eventuale arrivo di Ibrahimovic: «Lui è un grande giocatore – ha detto a Sportmediaset -, un leader. È sempre positivo avere un calciatore così in squadra». Al centrocampista algerino non dispiacerebbe avere Zlatan come nuovo compagno.

L’ex capitano dei Los Angeles Galaxy nei prossimi giorni dovrebbe prendere una decisione. Al Milan ci sono tanti tifosi che lo riaccoglierebbero a braccia aperte. Ha lasciato buoni ricordi e di conseguenza un ritorno sarebbe visto come qualcosa di positivo. Ovviamente il club non può pensare di affidare le proprie sorti a un giocatore di 38 anni, ma continuare a pensare di costruire una squadra sempre più forte che abbia il giusto mix tra elementi giovani ed esperti.

Rinnovo Bonaventura-Milan, pressing di Raiola. Jack proposto a due club