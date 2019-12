La diretta live testuale di Bologna-Milan. Aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che succede al Renato Dall’Ara

17:00 – La diretta di Bologna-Milan inizierà alle 20:00 con il racconto del pre-partita.

Al Renato Dall’Ara si gioca l’ultima partita di questa 15^ giornata di Serie A. Bologna–Milan è una sfida molto interessante per svariati motivi. Pioli e Mihajlovic, gli allenatori delle due squadre, sfidano il loro passato. Entrambi hanno vinto l’ultima gara e vogliono dare continuità ai risultati. Sarebbe fondamentale per il Diavolo infilare la seconda vittoria di fila: darebbe una forte iniezione di fiducia in vista del match col Sassuolo in casa, che coincide con il 120 anniversario del club.

Ci sono state tante voci nell’ultimo periodo sul possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Mister Pioli è stato bravo a gestire la situazione: come ha detto in conferenza stampa, il regalo di Natale che vorrebbe sono i tre punti a Bologna. Se poi lo svedese arriverà, ben venga, ma adesso la testa è tutta sul campo. Stasera vincere sarebbe molto importante e rilancerebbe le ambizioni europee del Milan. Che, nelle ultime partite, ha dimostrato una netta crescita sul piano del gioco. Resta da migliorare la fase offensiva e soprattutto quella realizzativa.

BOLOGNA MILAN: QUOTE, PRONOSTICI E STATISTICHE DELLA PARTITA

Bologna Milan, Pioli ritrova Paquetà

Lucas Paquetà è di nuovo a disposizione del Milan dopo aver saltato il Parma per infortunio. Il centrocampista brasiliano ha smaltito il problema muscolare ed è fra i convocati. Difficile però vederlo in campo dal primo minuto: in questo momento Giacomo Bonaventura è insostituibile nel ruolo di mezzala e c’è fiducia in Franck Kessie, l’unico con caratteristiche di rottura a centrocampo. Le chiavi della regia ancora a Ismael Bennacer, ormai faro dei rossoneri. In attacco, insieme ai soliti Calhanoglu e Suso, spazio ancora a Krzysztof Piatek, nonostante la lunga crisi.

L’attaccante polacco continua a fare un enorme fatica, ma Pioli lo ritiene più funzionale a Rafael Leao. Che, nelle ultime gare, non ha dato il meglio di sé quando chiamato in causa. Dopo l’exploit contro la Fiorentina, l’attaccante portoghese non è più riuscito ad imporsi. La giovane età lo influenza moltissimo in questo. Vedremo se Piatek riuscirà finalmente a sbloccarsi.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

INCIDENTE STRADALE PER ROMAGNOLI: ECCO COSA E’ SUCCESSO