Coppa Italia femminile: il Milan stravince 4-1 il derby con l’Inter

Il Milan ha sconfitto nettamente l’Inter nel derby valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Femminile. Risultato finale di 4-1 per le rossonere di Maurizio Ganz, che ai quarti della competizione nazionale affronterà la Fiorentina.

Dopo neanche un minuto di partita le diavole vanno in vantaggio con Miriam Longo, ben servita da Valentina Giacinti e brava a non sbagliare a tu per tu con il portiere avversario. Al 6′ arriva già il raddoppio grazie a una precisa conclusione di Stine Hovland sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Milan domina e al 15′ arriva il tris firmato Lady Andrade, con un bel tiro di sinistro che si infila nell’angolino. Le rossonere continuano a macinare gioco e occasioni, fino a quando al 37′ è Dominika Conc a realizzare il 4-0 con una splendida conclusione di destro dal limite dell’area.

Inter demolita nei primi 45 minuti di derby. Nella ripresa le ragazze di Ganz gestiscono senza affanni il risultato, anche se al 66′ subiscono il gol della bandiera delle nerazzurre. Lisa Alborghetti, un’ex Milan, fa 4-1 con un tiro angolato. Nel finale la milanista Laura Fusetti viene espulsa per fallo da ultimo uomo, ma comunque al triplice fischio scoppia l’esultanza di capitan Giacinti e delle compagne per la vittoria e il passaggio del turno nella Coppa Italia femminile.