Costacurta: “Sacchi il Leonardo del calcio, al Milan ha cambiato tutto” 

Milan-Sassuolo, c’è anche Alessandro Costacurta tra le icone milaniste presenti quest’oggi a San Siro. L’ex storico difensore, oggi opinionista Sky, è intervenuto ai microfoni proprio dell’emittente televisiva.

Tuffo nel passato milanista, partendo dal suo idolo: “Baresi, Baresi e Baresi!”, sottolinea forte Billy. “Per uno che è nato nel settore giovanile del Milan – continua – Franco era un idolo. Anche conoscendolo come compagno di squadra e leader”. Nella storia è rimasto anche il gesto del braccio alzato in occasione di un goal, per evidenziare un fuorigioco. Una movenza oggi molto diffusa: “Baresi ha fatto scuola, ma è un gesto istintivo e succede ancora oggi. Ti viene automatico”.

Per quanto riguarda invece il disubbidire Arrigo Sacchi, Costacurta replica così: “Volontariamente mai. Anche perché dopo qualche mese abbiamo capito che diceva solo cose giuste. Involontariamente invece ne ho fatte di cotte e di crude. Ma Sacchi è il Leonardo del calcio poiché ha cambiato questo sport in Italia”.

