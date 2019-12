Boban: “Rebic vuole convincere Pioli. Donnarumma? Obiettivo rinnovo”

Zvonimir Boban oggi ha risposto sulla difficile situazione di Ante Rebic al Milan e anche sul rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma.

Zvonimir Boban oggi ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio Uno. Oltre a venire interpellato sui 120 anni del Milan, ha risposto pure su temi di maggiore attuali.

Tra questi il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, portiere il cui contratto va in scadenza a giugno 2021 e che va prolungato nei prossimi mesi. Il Chief Football Officer rossonero ha così commentato: «Speriamo di trovare un accordo con Gigio, la nostra intenzione è questa».

A Boban è stato domandato anche di Ante Rebic, suo connazionale arrivato a Milanello proprio sul finale dell’ultimo mercato estivo e che finora sta vivendo un’esperienza anonima in maglia rossonera: «Si tratta di scelte tecniche. Lui è molto veloce, ma ha bisogno di spazio, il calcio italiano è differente da quello tedesco. Contro il Napoli stava facendo bene, ma si è fatto subito male. Si sta allenando seriamente e sta facendo tutto per convincere Pioli. Il calcio italiano è complicato, diverse squadre giocano con il modulo 3-5-2 e quindi lui soffre se ha poco spazio».

Zvone ha avuto modo di replicare pure sul ritorno del Milan a grandi livelli, anche se ripetere l’epopea berlusconiana è difficile: «Berlusconi aveva un grande progetto, ma si è trovato in casa dei fenomeni. Lui è stato bravo e ha avuto grandi collaboratori come Galliani e Braida, quello era un calcio diverso. Adesso servono tempo e soldi per tornare in alto. Berlusconi ne ha spesi tanti e non aveva grande concorrenza in giro, oltre ai paletti del Fair Play Finanziario. Non lo dico per sminuire il lavoro di Berlusconi. Ci vuole tanto tempo purtroppo. Ovviamente proveremo a bruciare le tappe».

