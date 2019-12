Milan, Rodriguez vicino al trasferimento al Fenerbahce

Ricardo Rodriguez è uno dei giocatori destinati a lasciare il Milan nel calciomercato invernale. Finito a fare da riserva dopo l’arrivo di Theo Hernandez, allo svizzero non rimane che lasciare Milanello.

Il suo agente Gianluca Di Domenico ha confermato che a gennaio ci sarà il trasferimento. Una piazza gradita è il Napoli, dove recentemente è approdato in panchina un suo estimatore come Gennaro Gattuso. Ma secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Svizzera, il futuro del giocatore sarà altrove.

Calciomercato Milan, Rodriguez verso il Fenerbahce

Oggi rsi.ch rivela che Rodriguez è a un passo dal passaggio al Fenerbahce. Non vengono specificate formula e cifre dell’operazione, però il trasferimento in Turchia viene dato praticamente per certo. Nella celebre squadra di Istanbul il terzino sinistro elvetico avrebbe la possibilità di giocare con continuità e di essere pronto poi per l’Europeo 2020.

Intanto l’ex Wolfsburg domenica avrà l’occasione di tornare titolare in Atalanta-Milan, visto che Hernandez sarà squalificato. Un’occasione che Rodriguez dovrà sfruttare per mostrare il proprio valore prima della probabile cessione. Da vedere se effettivamente approderà al Fenerbahce, che attualmente occupa il quinto posto nella Super Lig.

Nella rosa della squadra di Istanbul c’è pure una vecchia conoscenza del Milan, ovvero il difensore centrale Adil Rami. In Italia hanno giocato pure Emre Belozoglu, Mauricio Isla e Mihaj Zajc.

Caldara, l’Atalanta studia l’offerta: lui preferisce rimanere al Milan