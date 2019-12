Ag. Rodriguez: “Ama Napoli, per Gattuso andrebbe anche in B”

L’agente di Rodriguez ammette: “Vuole giocare di più, ama Napoli e Gattuso”

Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, ha aperto le porte al Napoli e a Gennaro Gattuso. Il terzino svizzero, chiuso ormai da Theo Hernandez, vuole giocare di più in vista del prossimo Europeo. Per questo motivo è disponibile ad un trasferimento il Napoli è una buona opzione. L’agente, interpellato da Radio Marte, ha parlato con molta chiarezza della situazione del suo assistito.

L’intervista di Di Domenico inizia così: “Da gennaio deve giocare, l’Europeo è alle porte e lui vuole viverlo da protagonista. Al Milan non sta trovando spazio e abbiamo fatto capire alla società che deve giocare“. Con Gattuso negli anni al Milan si è creato un bellissimo rapporto. Rino lo ha schierato sempre dal primo minuto e fra i due c’era grande feeling. Ecco perché il suo approdo in azzurro è molto probabile.

L’agente di Rodriguez apre al Napoli

E infatti l’agente di Rodriguez ha parlato così di Gattuso: “Per Gattuso andrebbe ovunque, anche in Serie B, anche al Benevento. Non vogliamo fare pressione su Gattuso, ma se ci fosse una chance lo aspetteremo. Tra l’altro Ricardo ama Napoli, ci ha trascorso le vacanze“. Parole di grande stima per l’allenatore e, come visto, anche per la città di Napoli, dove Ricardo ha trascorso le vacanze di recente.

Finora non ci sono stati contatti fra le società. Il Napoli è interessato concretamente a Kessie e il Milan potrebbe pensare di inserire anche Rodriguez nella trattativa. Alla domanda su una possibile operazione in prestito, Di Domenico ha risposto così: “Noi vogliamo giocare. Se il Milan lo dà in prestito, poi dovrebbe sostituirlo con un altro in prestito. Un soluzione la troviamo, al Milan ci sono professionisti“.

PIATEK: “PREPARAZIONE SBAGLIATA, ORA SONO IN FORMA. PIOLI POSITIVO”