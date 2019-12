Gazzetta – Ibrahimovic non vende casa a Milano: indizio pro-Diavolo? 

Zlatan Ibrahimovic dice no alla cessione della sua lussuosa abitazione milanese. Nonostante sia recapitate due ricche offerte, lo svedese declina le proposte. Indizio pro Milan?

Zlatan Ibrahimovic, per ora vince l’indecisione. Come infatti ribadisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’attaccante svedese, malgrado il tempo che scorre, ancora non ha emesso un verdetto definitivo sul suo futuro.

Il che, inevitabilmente, ormai genera più di un dubbio nella dirigenza del Milan. Del resto, come dichiarato anche dallo stesso Dt Paolo Maldini, più passano i giorni e più l’affare si fa complicato. Ma forse c’è un nuovo piccolo indizio che può far ben sperare.

Ibrahimovic non vende la casa di Milano

“Milano è casa mia”, ha dichiarato il giocatore in tempi non sospetti. E in effetti – rivela la rosea – la sua casa nel capoluogo lombardo non è stata ancora venduta. Un segnale positivo? Può darsi, o più semplicemente potrebbe trattarsi anche di della difficoltà di liberarsi di un appartamento molto amato.

L’abitazione è gestita da Vincenzo Monti Prestige, il quale, in quest’ultimo periodo, ha anche ricevuto due offerte vantaggiose. Una da un cliente russo e un’altra da un giapponese. Si tratta di una casa da 390 metri quadri più terrazzo e tre box, dal valore stimato di oltre 5 milioni di euro. Un immobile non proprio facile da piazzare sul mercato, ma nonostante ciò Ibra tentenna anche in tal senso.

Fatica ad emettere un verdetto finale sul piano calcistico, ma non riesce nemmeno a liberarsi di quella casa milanese. Che sia un altro segnale della volontà di accettare la proposta semestrale del Diavolo? Attualmente negli Stati Uniti, il giocatore sbarcherà presto in Europa per le vacanze natalizie e solo dopo comunicherà la sua decisione.

L’ultimo aggiornamento dal club è arrivato ieri da Daniele Massaro, attuale brand ambassador della società milanista: “Ibrahimovic ha giocato negli ultimi due anni in un campionato meno competitivo del nostro. Bisogna dunque valutare se avrà la giusta reattività e fisicità per tornare a giocare in Serie A. Maldini e Boban stanno lavorando proprio su questo. Capire se Ibrahimovic sia un acquisto giusto e le eventuali modalità per prenderlo”.

