Theo Hernandez fulmine: raggiunti 30 km/h in Bologna-Milan | VIDEO

Il Milan ha omaggiato la corsa e la rapidità di movimento di Theo Hernandez. Il terzino francese ha raggiunto progressioni incredibili.

Uomo-gol ma anche vero e proprio fulmine di guerra. Le qualità di Theo Hernandez sono molteplici e confermano il colpaccio del Milan in estate.

Il pupillo di Paolo Maldini, arrivato dal Real Madrid per 20 milioni di euro, è stato elogiato ufficialmente oggi dal Milan, tramite il profilo Instagram del club di via Aldo Rossi.

Hernandez ha ricevuto un pubblico plauso dal Milan per la sua velocità. In particolare per i giri raggiunti in accelerazione durante il match vinto contro il Bologna per 3-2 settimana scorsa.

Il classe ’97, come si evince dal video pubblicato, ha toccato i 30,92 Km/h di velocità. Dati davvero spaventosi per Theo Hernandez, che è in grado di correre veloce unendo la rapidità di gambe all’ottima massa muscolare.

Visualizza questo post su Instagram ⚠️ WARNING! ⚠️ Approaching speed limit! 🚨 #SempreMilan Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) in data: 17 Dic 2019 alle ore 6:12 PST

Non è un caso se Theo è il miglior marcatore stagionale del Milan, con 4 centri in campionato. L’ex Real quando prende palla e si inserisce in fase offensiva è un pericolo costante.

Peccato che il suo quinto sigillo, arrivato in Milan-Sassuolo di domenica scorsa, sia stato annullato dalla severa decisione del VAR e dell’arbitro Manganiello.

