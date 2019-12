Ex Milan – Senderos dice addio al calcio giocato

L’ex difensore rossonero Philippe Senderos ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, dopo l’ultima esperienza con il Chiasso.

Philippe Senderos ha deciso di dire addio al calcio giocato. Il difensore svizzero ha comunicato la fine della sua carriera proprio oggi.

“Lo scorso fine settimana ho giocato la mia ultima partita da calciatore. Non posso che essere più contento per l’opportunità di realizzare il sogno di quando ero un bambino che mi è stata data in tutti questi anni”.

Senderos, centrale classe ’85, ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo a soli 34 anni di età. Un vero e proprio giramondo il centrale elvetico, che ha anche indossato la maglia del Milan.

Era la stagione 2008-2009, quando il Milan riuscì a strappare Senderos in prestito dall’Arsenal. Per lui 20 presenze ufficiali, ma anche tanti problemi fisici che ne hanno limitato le prestazioni e l’utilizzo.

Il Milan nell’estate successiva ha scelto di non riscattarlo, nonostante Senderos avesse trovato un buon feeling all’interno dello spogliatoio.

In carriera, prima del ritiro, ha indossato anche le maglie di Everton, Fulham, Valencia, Rangers e Houston Dynamo. Ha chiuso la carriera in patria, al Chiasso.

