FIFA 20, evento FUTMAS: Rebic nuova carta speciale

Fifa 20, FUT MAS: nuova carta speciale di Ante Rebic. Ecco overall, dettagli e soluzione SBC.

Ante Rebic è vicino all’addio al Milan, il croato non sta praticamente mai giocando, e quando lo ha fatto non ha affatto impressionato positivamente.

Per regolamento può solo tornare all’Eintracht Francoforte, in quanto non può giocare partite ufficiali con più di due squadre nell’arco di un’unica stagione. Nonostante questo, FUT Fifa 20 per l’evento FUTMAS ha proposto una nuova card speciale di Rebic: overall 85, con caratteristiche di alto livello. Già la carta oro classica (valutazione 80), per le prime settimane di gioco non era male.

La EA Sports ha rilasciato una SBC da completare entro domani 21 dicembre ore 19. Serve una rosa completa valutazione 85, con giocatore IF da inserire nell’11. Attualmente il costo si aggira intorno ai 100k per completare la sfida.

Dicevamo che si tratta un’ottima card, posizione originale ATT: velocità 93, fisico 86, tiro e dribbling 85. Quattro stelle piede debole, e quattro stelle abilità.