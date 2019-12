Milan, Bennacer: “Dobbiamo dare tutto per Pioli e tifosi” – VIDEO

Ismael Bennacer in un’intervista rilasciata al canale Milan TV ha affrontato diversi temi interessati. Si è partiti dalla candidatura per il Pallone d’Oro Africano 2019, poi del suo ambientamento a Milanello e dell’aiuto che gli sta dando Lucas Biglia nel migliorarsi. Gli è stato detto dell’assenza per qualifica di Theo Hernandez in Atalanta-Milan e non si è detto preoccupato. Il centrocampista algerino ha ribadito di voler dare il massimo e che tutta la squadra deve farlo, pure per i tifosi e per l’allenatore Stefano Pioli. In ottica 2020 il desiderio di Bennacer è quello di compiere ulteriori progressi, divenendo un giocatore più decisivo. Ad esempio, ha ammesso che in Milan-Sassuolo non doveva sbagliare il gol fallito in un’azione clamorosa. Dunque lavorerà sodo.

