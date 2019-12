Haaland a Manchester, pressing United: per Raiola maxi commissione

Erling Braut Haaland è volato a Manchester col padre, possibile colloquio con lo United di Ole Gunnars Solskjaer. Mino Raiola fiuta l’affare. Sfuma l’ipotesi Milan.

Negli ultimi giorni il nome di Erling Braut Haaland è stato accostato al Milan, che avrebbe fatto una ricca offerta al giocatore. Contratto di cinque anni a circa 5 milioni di euro netti a stagione.

Tuttavia, sul 19enne centravanti del Red Bull Salisburgo ci sono anche altre squadre importanti. Su tutte il Manchester United, alla ricerca di un attaccante e che ha messo nel mirino il connazionale dell’allenatore Ole Gunnar Solskjaer. Entrambi norvegesi, un fattore che in piccola parte potrebbe anche incidere nella scelta del giocatore.

Calciomercato Milan, Haaland verso il Manchester United

Secondo quanto rivelato in Norvegia da Aftenbladet, oggi Haaland e il padre sono volati proprio in direzione Manchester. Possibile un incontro con la dirigenza dello United, anche se Solskjaer ha smentito. Tuttavia, l’approdo in Inghilterra del giocatore sembra confermato e bisognerà vedere se avrà dei colloqui riguardanti il proprio futuro.

I Red Devils vogliono sbaragliare la concorrenza e assicurarsi il talentuoso attaccante. Sulle sue tracce soprattutto Lipsia, Borussia Dortmund e Juventus. La squadra di Solskjaer avrebbe bisogno di un nuovo bomber e l’allenatore norvegese conosce Haaland per averlo allenato nel Molde. Tra loro c’è già un rapporto e dei contatti ci sono stati, seppur il tecnico non si sbilanci troppo: «È un giocatore che mi piace. Cerchiamo sempre buoni giocatori. Erling ha avuto una buona crescita. Non ho bisogno di parlare così tanto di lui, ma noi come squadra cerchiamo sempre giocatori che possano integrarsi con gli altri che abbiamo».

L’agente del gioiello del Red Bull Salisburgo è Mino Raiola, che ha ottimi rapporti con il Manchester United. Secondo quanto rivelato da The Sun, i Red Devils per assicurarsi Haaland sarebbero disposti a versare una commissione da ben 12 milioni di sterline al noto procuratore. Preferirebbero abbassare tale esborso richiesto dallo stesso Raiola, però non intendono precludere la riuscita dell’affare.

Il Manchester United per Haaland è disponibile a fare un grosso investimento. Anche se si era parlato di una clausola rescissoria da 20-30 milioni di euro (da chiarire se valida solo per il Lipsia), in Inghilterra scrivono che i Red Devils possono spingersi ad offrire 90-100 milioni. E lascerebbero anche il giocatore in prestito al Salisburgo fino a fine stagione.

Rodriguez titolare dopo 3 mesi: poi addio al Milan