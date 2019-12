Rodriguez titolare dopo 3 mesi: poi addio al Milan

Ricardo Rodriguez sarà titolare in Atalanta-Milan, l’ultimo match giocato è il derby contro l’Inter del 21 settembre scorso. Poi lascerà Milanello nel mercato invernale.

Complice la squalifica di Theo Hernandez, domenica in Atalanta-Milan sarà Ricardo Rodriguez a giocare titolare sulla corsia sinistra difensiva. Il terzino svizzero ha disputato la sua ultima partita il 21 settembre, in occasione del derby perso contro l’Inter.

Sono passati tre mesi, dunque, dalla precedente apparizione in campo dell’ex Wolfsburg. Un segnale chiaro del fatto che ormai è considerato una seconda scelta nel suo ruolo. L’impatto di Hernandez è stato straordinario e il laterale proveniente dal Real Madrid sta meritando di essere titolare.

Atalanta-Milan molto probabilmente sarà l’ultimo match di Rodriguez prima di lasciare la maglia rossonera. Lui vuole andarsene per poter giocare con continuità ed essere preparato per l’Europeo 2020 con la Svizzera. Il club è assolutamente disponibile a trattare la sua cessione, però aspetta anche offerte congrue e dovrà valutare l’arrivo di un sostituto.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile trasferimento in Turchia, ma sembra che l’offerta del Fenerbahce sia stata rifiutata. Il Milan predilige una vendita a titolo definitivo, pertanto le proposte di prestito per adesso vengono accantonate. C’è l’opzione del ritorno in Bundesliga, dove ha già giocato nel Wolfsburg e dove sembra esserci l’interesse di alcune squadre (Schalke 04 su tutte). Il contratto del giocatore scade a giugno 2021, quindi una cessione definitiva già nel mercato di gennaio sarebbe ideale.

