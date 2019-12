Bild – Milan, contatti con Rangnick: idea doppio ruolo allenatore-dirigente 

Notizia sorprendente dalla Germania: secondo il quotidiano Bild, il Milan avrebbe contattato Ralf Rangnick per il doppio incarico di allenatore e dirigente in vista di giugno. Ma l’ex Lipsia potrebbe iniziare ufficiosamente già a gennaio.

Parallelamente alla corsa in campionato e all’attesa per Zlatan Ibrahimovic, il Milan programma già il futuro e la rinascita definitiva. E come riferisce la Bild di oggi, lo fa pensando a un allenatore di spessore internazionale per la prossima stagione: Ralf Rangnick.

Come infatti svela il quotidiano teutonico, il Diavolo avrebbe proposto al 61enne tedesco un doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo in vista di giugno. Il nativo di Backnang è stato del resto uno dei principali fautori della crescita incredibile del RB Lipsia, squadra di cui era contemporaneamente allenatore e dirigente appunto fino allo scorso anno.

L’addio si è consumato nella scorsa estate, quando Rangnick è poi diventato diventare Head of Sport and Development Soccer del gruppo Red Bull nel calcio. Al di là della proposta estiva – di cui si attende una risposta – il Milan lo vorrebbe ufficiosamente già a gennaio con un ruolo ad hoc di consulente, così da immergersi da subito nel mondo rossonero, capirne le varie dinamiche e offrire anche i primi preziosi suggerimenti.

