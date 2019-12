Milan, super proposta per Haaland: la situazione 

Milan, tentativo concreto per Erling Haaland del Salisburgo. Come svela Alfredo Pedullà, il Diavolo ha superato anche l’offerta della Juventus. Ecco lo scenario attuale.

Erling Haaland e il Milan, c’è un motivo preciso dietro l’offensiva rossonera ultime ore. Perché al di là di un valore destinato a schizzare alle stelle nella prossima estate, c’è anche una clausola rescissoria che promette un mega sconto in vista di gennaio. Il che rimette tutti in corsa, anche chi parte in svantaggio come il Diavolo.

Come infatti rivela Alfredo Pedullà attraverso il CorSport oggi in edicola, grazie a un accordo presente nel contratto, nella prossima sessione invernale il cartellino costerebbe circa 30 milioni di euro invece che dei quasi 100 previsti in estate. E proprio questa occasione irripetibile ha fatto scattare un’asta incredibile nel Vecchio Continente, includendo tra cui anche un tentativo milanista.

Haaland, il Milan supera la Juventus

Ma il Milan ha fatto molto più di un semplice atto dovuto. Sulla proposta di ingaggio, anzi, si è superato: 5.5 milioni più bonus per un contratto quinquennale. Un’offerta addirittura superiore anche a quella della Juventus, la quale propone 3 milioni di stipendio. Nella corsa si sono inserite anche Borussia Dortmund e Lipsia, le quali, nei giorni scorsi, si sono mosse concretamente tra viaggi, presentazioni ufficiali e proposte sul tavolo.

Haaland, nel frattempo, ha posto una condizione necessaria per lasciare eventualmente a inizio anno: trasferirsi soltanto per giocare, non per accomodarsi su una panchina. Il che sarà un passaggio fondamentale nella corsa sfrenata. Per il Milan è così diventata un’opportunità da provare a raccogliere al volo, considerando i tentennamenti di Zlatan Ibrahimovic e le difficoltà per Mario Mandzukic e Luka Jovic.

Attenzione però all’insidia Manchester United, il quale ha messo giù un maxi piano per assicurasi il 19enne scandinavo. Ossia una proposta senza limiti, arrivando ai 70 o 80 milioni originali, per chiudere adesso in prospettiva estiva e lasciare il giocatore in prestito al Salisburgo per la seconda parte della stagione. Il gancio ovviamente è il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, norvegese come Haaland il quale detiene quindi una corsia preferenziale. Ma non è ancora detta l’ultima parola.

