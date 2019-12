Sky – Rodriguez, il Milan rifiuta l’offerta del Fenerbahce: il motivo

Calciomercato Milan: il Fenerbahce vuole Ricardo Rodriguez. Offerta per il prestito, i rossoneri rifiutano: cessione solo a titolo definitivo.

Il Milan ha rifiutato l’offerta del Fenerbahce per Ricardo Rodriguez. Questo è quanto emerge dall’ultima indiscrezione riferita da Sky Sport 24. La proposta dalla Turchia è concreta, ma solo per il prestito del terzino svizzero.

Da via Aldo Rossi hanno rispedito al mittente la proposta, riferendo che cedono Rodriguez soltanto a titolo definitivo. Non accettano alcun prestito per il terzino sinistro, ormai fuori dal progetto del Milan. L’interesse del club turco si pensava potesse essere definitivo, ma al momento è sì concreto ma solo in prestito.

Il Milan vuole fare cassa, e vendere i suoi esuberi. Tra questi Rodriguez è uno degli indiziati. Con Theo Hernandez non ha spazio, anche se a Bergamo domenica contro l’Atalanta può giocare titolare vista la squalifica del “bomber” francese.

Rodriguez è un classe 1992, ha 27 anni, e con il Milan ha ancora un contratto fino al giugno 2021. Nelle scorse settimane l’agente del terzino ha incontrato la dirigenza rossonera, e da lì è stata chiara la volontà di dirsi addio.

CALABRIA TERZINO SINISTRO IN ATALANTA-MILAN?