Theo squalificato, Rodriguez verso l’addio: chance per Calabria?

Senza Theo Hernandez squalificato, e con Ricardo Rodriguez in odor d’addio, Stefano Pioli per Atalanta-Milan potrebbe adattare Davide Calabria terzino sinistro.

La situazione terzini nel Milan è ingarbugliata. Esclusi Andrea Conti e Theo Hernadez, diventati certezze sulle fasce, permangono dubbi su Davide Calabria e Ricardo Rodriguez.

Lo svizzero potrebbe dire addio al Milan: vicinissimo al trasferimento in Turchia. Ed era proprio lui che doveva essere il sostituto dello squalificato Theo Hernandez per la sfida di domenica contro l’Atalanta. Una scelta scontata per Stefano Pioli. Ma adesso, con la possibilità che Rodriguez sia vicino a dare il proprio consenso all’addio, l’allenatore rossonero potrebbe fare scelte diverse.

Senza Theo e con Rodriguez fuori per questioni di mercato, la prima e probabilmente unica alternativa in rosa per il ruolo di terzino sinistro ha un nome e un cognome: Davide Calabria. L’ultima partita giocata da terzino destro risale allo scorso 3 novembre, Milan-Lazio. Poi 17 minuti nel finale di Milan-Napoli, ma giocati da centrocampista.

Escluso nelle ultime uscite per via di certe prestazioni preoccupanti e quindi scadenti, ora Calabria può prendersi la sua rivincita. Certo, non nel suo ruolo naturale, ma la rinascita passa dal rendimento più che dalla posizione. Contro il Napoli aveva giocato da interno di centrocampo, senza sfigurare, e può certamente adattarsi sulla fascia sinistra. Un ruolo già ricoperto in quattro partite nel 2017 e 2018.

TODIBO VUOLE IL MILAN: IL BARCELLONA FISSA IL PREZZO