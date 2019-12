Milan, per Kurzawa minaccia Premier. Mandzukic verso il Qatar

Layvin Kurzawa nel mirino di tre squadre di Premier League, mentre Mario Mandzukic potrebbe accettare di trasferirsi in Qatar. Sono due giocatori accostati al Milan recentemente.

Rischia di sfumare per il Milan la possibilità di prendere due giocatori come Layvin Kurzawa e Mario Mandzukic. Due giocatori accostati al club rossonero per il mercato di gennaio 2020.

Per quanto riguarda il terzino sinistro francese, sembrano esserci club di Premier League molto interessati. Il portale Footmercato rivela che Tottenham, Manchester United e West Ham hanno già avviato contatti con i rappresentanti del giocatore. Il suo contratto con il Paris Saint-Germain scade a giugno 2020, tuttavia Leonardo chiede un indennizzo e non intende liberarlo gratis. In chiave Milan si era parlato di Kurzawa a causa della sicura cessione di Ricardo Rodriguez.

Mandzukic, invece, sembra diretto verso il Qatar. Già mesi fa c’erano state delle trattative per il suo trasferimento nel Paese asiatico, ma il centravanti della Juventus rifiutò le offerte. Più di recente le negoziazioni sono riprese e pare che il calciatore si sia deciso a dire sì alla destinazione. Entro domani dovrebbe arrivare la risposta definitiva.

L’ex attaccante di Wolfsburg, Bayern Monaco e Atletico Madrid era indicato come una valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic per l’attacco del Milan. Pure Mandzukic ha tanta esperienza e personalità, rispetto allo svedese ha pure degli anni meno. Tuttavia, stando alle ultime notizie che circolano, il futuro del croato sarà in Qatar. Vedremo se, eventualmente, ci saranno colpi di scena.

