Highlights Atalanta-Milan 5-0. Clamorosa disfatta del Diavolo allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Finisce con una goleada umiliante per la squadra di Stefano Pioli.

Atalanta-Milan 5-0. Un’imbarcata tremenda e vergognosa. Finisce così allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. A decidere il lunch match della 17a giornata sono Alejandro Gomez, Mario Pasalic Josip Ilicic con una doppietta e anche Luis Muriel nel finale.

Prestazione imarazzante dei rossoneri, incapaci di reagire e di costruire azioni di gioco. Tantissimi errori dal punto di vista tecnico e tattico. Probabilmente è la peggior partita del Milan in questi 120 anni di storia. Sarà difficile provare a dare spiegazioni ai tifosi.

Atalanta-Milan 5-0, gli highlights del match

L’argentino la sblocca dopo 10 minuti con una grande azione personale, l’ex rossonero raddoppia al 61esimo con un diagonale chirurgico. Poi si scatena lo sloveno: il 31enne prima finalizza a dovere un grande ribaltamento di fronte, poi fa bis con un gran tiro a giro. Nel finale c’è gloria anche per Muriel che approfitta dell’ennesimo errore difensivo.

Il Diavolo chiude così il suo 2019 con una sconfitta terribile. Dopo il pareggio già parecchio amaro col Sassuolo della scorsa settimana, ora arriva anche un disastroso k.o. Il tutto nell’apparente miglior momento del Diavolo. Quando la squadra di Stefano Pioli aveva illuso dando segnali di ripresa tra le vittorie di Bologna e Parma.

Invece è ancora blackout totale, con un Milan in totale sofferenza quest’oggi e in balia degli avversari sin dal fischio d’inizio. I bergamaschi partono con le armi più note del loro repertorio, qualità e intensità, e con queste mettono subito alla corda i rossoneri. Nella ripresa, mentre il Milan non si mostra mai davvero pericoloso, la Dea dilaga oltremisura. Non c’è mai stata partita.

