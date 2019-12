Calciomercato Milan, Massara: “C’è volontà di migliorare l’organico”

Mercato Milan, è intervenuto il Ds Frederic Massara nel pre partita di Bergamo. “Proveremo a cogliere opportunità a gennaio”, ha assicurato il dirigente rossonero.

Atalanta-Milan, parola al Ds Frederic Massara nel pre partita di Bergamo. Il dirigente rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del fischio d’inizio.

Il direttore sportivo del Diavolo, malgrado la situazione comunque difficile, mostra una certa soddisfazioni per gli ultimi miglioramenti: “Siamo soddisfatti del mister, stiamo crescendo. Non abbiamo bisogno di conferme, ma abbiamo bisogno di fare punti per la classifica. Oggi è un’occasione difficile ma che dovremo provare a cogliere”

Sul capitolo mercato, argomento inevitabilmente presente, Massara si è espresso così in vista di gennaio: “Si stanno facendo dei nomi, noi cercheremo di cogliere le opportunità per migliorare l’organico. Valuteremo insieme all’allenatore, ora pensiamo alla partita. C’è tutto il tempo per stabilire una strategia”.

