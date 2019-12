Atalanta-Milan, Bonaventura: “Dobbiamo imporci in qualità e intensità”

Atalanta-Milan, parla Giacomo Bonaventura nel pre partita di Bergamo. Il centrocampista rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv.

Atalanta-Milan, Stefano Pioli punta ancora su Giacomo Bonaventura. Ed è proprio Jack a prendere parole nel pre partita dello stadio Atleti Azzurri d’Italia. Il leader rossonero ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv.

Come arriva il Diavolo per questa delicatissima sfida finale del 2019? “Abbiamo lavorato bene – assicura Bonaventura -, abbiamo preparato la gara secondo le caratteristiche dei nostri avversari e cercheremo di fare una grande partita”.

Ma di certo non sarà una partita come le altre per lui, considerando che ha Bergamo ha vissuto quattro anni intensi: “E’ sempre un’emozione tornare qui, ho tanti ricordi”, ammette il 30enne di San Severino Marche. Ma guai ad abbassare la guardia: “Spero però di fare una grande partita”.

Tornando sul match, il classe 89 evidenzia come servirà un Milan al 100% per centrare il colpaccio: “Loro sono una squadra difficile da affrontare, uniscono qualità e intensità. Dovremo fare meglio di loro proprio sotto questi aspetti per vincere oggi”.

