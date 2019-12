Atalanta Milan | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Come e dove vedere Atalanta Milan in diretta tv e streaming, partita in programma domenica alle 12:30 e valida per la 17^ giornata di Serie A

Siamo giunti all’ultima partita di questo 2019 in Serie A. Il Milan, dopo lo stop in casa contro il Sassuolo, affronterà l’Atalanta a Bergamo. Una sfida difficile e senza due pedine importanti: Theo Hernandez e Lucas Paquetà, entrambi squalificati.

I rossoneri sognano di chiudere bene questo 2019 con una vittoria ma non sarà semplice. Gli orobici, nonostante la sconfitta contro il Bologna all’ultima giornata, sono una squadra fortissima, fresca anche della qualificazione agli ottavi di Champions League.

Andiamo a vedere insieme tutte le informazioni utili per come e dove vedere la partita di domani, in programma alle 12:20, valida per la 17^ giornata di Serie A.

ATALANTA MILAN, I CONVOCATI DI PIOLI: C’E’ CALDARA

Dove vedere Atalanta Milan in diretta tv e streaming

Atalanta-Milan sarà visibile in esclusiva soltanto su DAZN. L’applicazione è possibile installarla sulla vostra Smart TV e assistere comodamente alla sfida in tv senza alcun problema. Vi ricordiamo inoltre che la piattaforma streaming è visibile anche su Sky Sport sul canale DAZN1 (Canale 209 di Sky)

Scopri lo sport live e on demand su DAZN, CLICCA QUI per attivare il tuo abbonamento. Segui live e in esclusiva Atalanta-Milan valido per la Serie A su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€ al mese con rinnovo automatico.

Non perderti il grande calcio internazionale in esclusiva e in diretta. Con DAZN hai 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND, oltre a Ligue 1 e Liga Spagnola e tanti altri contenuti. Abbonati subito!

Oltre alla Smart TV, il canale DAZN è visibile anche sui vostri dispositivi mobile tramite l’applicazione disponibile gratuitamente sui vostri store, sia iOS che Android. In questo modo potrete assistere ad Atalanta Milan comodamente sul vostro smartphone, tablet o anche PC.

TODIBO AL MILAN: LE ULTIME NEWS

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne (Hateboer), De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic (Muriel).

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek (Leao), Calhanoglu.