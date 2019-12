atalanta milan live

La diretta live di Atalanta Milan, cronaca e risultato in tempo reale. Aggiornamenti minuto per minuto su ciò che succede a Bergamo.

Tiro pericoloso di Ilicic, Donnarumma risponde ancora. Giallo per Musacchio: gomito alto su Gomez.

Ci prova Rodriguez di sinistro dalla lunga distanza, tiro buono ma fuori dallo specchio. 18′ Buon cross di Suso su punizione, Musacchio cerca il secondo palo di testa ma la palla è fuori di poco.

Buon cross di Suso su punizione, Musacchio cerca il secondo palo di testa ma la palla è fuori di poco. 15′ Orobici vicini al raddoppio con Pasalic, uno dei tanti ex della partita: destro dal limite dell’area, palla che sfiora la traversa con Donnarumma battuto.

Orobici vicini al raddoppio con Pasalic, uno dei tanti ex della partita: destro dal limite dell’area, palla che sfiora la traversa con Donnarumma battuto. 10′ GOL DELL’ATALANTA! Stupenda azione di Gomez da sinistra, poi bomba sotto la traversa imprendibile per Donnarumma. Rossoneri sotto dopo dieci minuti.

GOL DELL’ATALANTA! Stupenda azione di Gomez da sinistra, poi bomba sotto la traversa imprendibile per Donnarumma. Rossoneri sotto dopo dieci minuti. 2′ Atalanta subito pericolosa: destro di Ilicic, Donnarumma risponde presente

Atalanta subito pericolosa: destro di Ilicic, Donnarumma risponde presente 1′ la partita è iniziata

Il match inizierà alle ore 12:30. Rimanete collegati per seguirlo minuto per minuto.

Il tabellino di Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Ilicic. All. Gasperini

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Leao, Calhanoglu. All. Pioli

Arbitro: La Penna

Marcatori: 10′ Gomez

Ammoniti: Musacchio

Tutto pronto al Gweiss Stadium per Atalanta–Milan, match che apre questa domenica di Serie A. I rossoneri vogliono chiudere il 2019 con una vittoria ma in quel di Bergamo non farà facile.

Serve un’impresa per portare a casa il risultato. Stefano Pioli, a sorpresa, ha deciso di puntare su Leao per guidare l’attacco, mentre Piatek si siederà in panchina. Per il resto è il solito undici: gioca Bonaventura da mezzala, Paquetà e Theo Hernandez out per squalifica.

C’è Ricardo Rodriguez al posto del terzino francese. Calabria resta in panchina. Per lo svizzero potrebbe essere l’ultima apparizione in maglia Milan: a gennaio sarà addio, probabilmente Bundesliga.