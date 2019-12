Atalanta Milan | quote e pronostici della partita di Serie A

Quote e pronostici di Atalanta Milan, il match di domani in programma alle 12:30

Il Milan torna in campo domani alle 12:30, sfida valida per la 17^ giornata di Serie A, l’ultima di questo lungo 2019. Il campionato infatti tornerà in campo soltanto nel nuovo anno.

Una trasferta durissima per la squadra di Stefano Pioli. Che si ritroverà di fronte il collega Gian Piero Gasperini e la sua temibile Atalanta. Nonostante l’ultimo risultato negativo col Bologna, gli orobici restano una squadra pericolosissima. Tra l’altro in casa gli orobici sono ancora più forti.

Al Milan servirà un’impresa per fare risultato e portare a casa tre punti insperati. Che però servirebbero come il pane per svoltare la stagione e chiudere questo anno con un sorriso. Il pareggio col Sassuolo brucia ancora e il Diavolo vuole provare a rifarsi dell’occasione persa.

ATALANTA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta Milan, le quote del match

La squadra favorita, come è inevitabile che sia, è l’Atalanta: l’1 infatti è quotato a 1,80, mentre la vittoria del Milan è altissima: 4,25. Anche per i Bookmakers quindi il successo dei rossoneri è improbabile.

In effetti vincere a Bergamo contro questa Atalanta è durissima per chiunque. La Juventus ci è riuscita soltanto nei minuti finali e grazie alle giocate singole dei propri campioni.

Ricordiamo che gli uomini di Gasperini sono freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League. Un traguardo incredibile. Ora affronterà il Valencia.

1 – 1.80

x – 3.75

2 – 4.25

Under/Over 2,5

Under – 2.20

Over – 1.60

Goal/No Goal

Goal – 1.52

No Goal – 2.30

Le quote dei marcatori

Per quanto riguarda le quote dei marcatori, quelle più basse fanno tutte riferimento ai giocatori dell’Atalanta, a parte Piatek che occupa la “terza” posizione. Il secondo milanista è addirittura Leao, che non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Poi anche Rebic, Bonaventura e Calhanogli. Prima però ci sono tantissimi atalantini. Prima del secondo milanista anche Barrow e Gosens. Ecco le quote dei marcatori più interessanti.