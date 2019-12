Atalanta-Milan, formazioni ufficiali: c’è Leao, recupera Musacchio

Formazioni ufficiali Atalanta-Milan. Stefano Pioli si gioca la carta Rafael Leao dal primo minuto e Krzysztof Piatek va in panchina. In difesa recupera Mateo Musacchio, a centrocampo altra chance per Frank Kessie.

Atalanta-Milan, un crocevia determinante o quasi per il Diavolo di Stefano Pioli. Vincere significherebbe infatti portarsi a -4 e rilanciarsi con veemenza in vista del 2020, mentre potrebbe diventare una mazzata letale alle ambizioni e ai sogni rossoneri.

Il Milan, infatti, non solo resterebbe ancorato al centro classifica, ma soprattutto scivolerebbe ancor più lontano dalla zona Champions League. Oggi più che mai conta solo vincere. Per lo sprint in vista dell’anno nuovo ma soprattutto per motivare la proprietà a investire in vista di gennaio.

Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: panchina per Piatek

Nel frattempo Pioli ha comunicato la propria formazione: la novità assoluta è rappresentata da Rafael Leão al posto di Krzysztof Piatek e c’è il recupero di Mateo Musacchio al centro della difesa.

Atalanta – in attesa di comunicazione

Milan (4-3-3): A. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Leao, Calhanoglu. All. Pioli

A disp.: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Caldara, Gabbia, Biglia, Krunic, Brescianini, Borini, Castillejo, Piatek , Rebic

