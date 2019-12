Milan, Pioli è l’anti-Gasperini in Serie A: i precedenti

Milan, c’è anche il ‘fattore Pioli’ per il lunch match di quest’oggi. Come infatti evidenzia il CorSport oggi in edicola, l’attuale tecnico rossonero è ‘l’anti-Gasperini’ per eccellenza.

Atalanta-Milan, posta in palio altissima quest’oggi per i rossoneri. Ma c’è anche il doppio fattore statistica-scaramanzia a correre in soccorso del Diavolo.

Come infatti evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’attuale tecnico milanista, al pari di Massimiliano Allegri, condivide l’etichetta di anti-Gasperini in Serie A. E’ infatti tra i i profili che finora ha messo di più in difficoltà la guida dei bergamaschi.

Numeri alla mano, il 54enne emiliano detiene dei dati di tutto rispetto contro uno dei più importanti tecnici d’Italia, reduce tra l’altro dalla storica impresa in Champions League. Nelle 12 occasioni precedenti in cui i due si sono incrociati, Pioli ha ottenuto ben 6 vittoria contro le 3 del rivale e quattro pareggi totali.

Servirà confermare il computo anche nel lunch match di oggi, perché Pioli sa che non ha più tempo e punti da perdere. Come evidenzia il CorSport, l’allenatore è ormai consapevole che il suo Milan rischia di arenarsi seriamente in una zona della classifica dove risultati e ambizioni sarebbero ridotti ai minimi termini. Una vittoria allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, invece, darebbe una grande scossa in vista dell’anno nuovo.

Pioli sfida Gasperini: che scintille nell’ultimo incrocio