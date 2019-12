Pioli sfida Gasperini: che scintille nell’ultimo incrocio

I due allenatori di Atalanta e Milan si stimano, ma negli ultimi incroci di campionato e coppa Italia si sono punzecchiati non poco.

Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli sono da anni due signori del calcio italiano. Due allenatori stimati e molto diversi tra di loro, come approccio agli incontri e filosofia di gioco.

Nelle conferenze stampa di ieri i due tecnici si sono scambiati parole al miele, dimostrando stima reciproca. Ma non è sempre stato così, anzi, negli ultimi incroci di carriera sono volate scintille e parole grosse.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo scorso anno scoppiò il putiferio tra i due. Era il 30 settembre 2018: si giocava Fiorentina-Atalanta. La gara termina 2-0 per i viola di Pioli, grazie soprattutto ad un rigore contestato guadagnato da Federico Chiesa.

A fine match l’ira di Gasperini si scaglia su Pioli. Il mister dell’Atalanta va col dito puntato contro l’attuale allenatore del Milan prima del rientro negli spogliatoi. Ne scaturisce una lite che quasi porta i due alle mani.

Gasperini contesta la simulazione presunta di Chiesa e accusa i calciatori viola. Pioli non ci sta e risponderà per le rime. Una disputa che proseguirà anche prima dell’incontro di Coppa Italia del 27 febbraio: Gasp in conferenza continuerà a lamentarsi dell’atteggiamento di Chiesa, Pioli replicherà infastidito.

Oggi i due tecnici si ritroveranno contro in Atalanta-Milan. La speranza è che sia tornato l’idillio dopo il litigioso precedente. Ma bando alle discussioni, sarà interessante vedere sul campo come si scontreranno le idee innovative di Gasperini e la normalità crescente di Pioli.

