Jovic, il Milan fa sul serio: agenti al lavoro

Calciomercato Milan | I rossoneri avrebbero scelto Luka Jovic come possibile rinforzo per l’attacco, dopo il raffreddamento su Ibrahimovic.

Il Milan ha scelto: se non potrà arrivare al sì di Zlatan Ibrahimovic punterà tutto su un attaccante giovane e con caratteristiche ben diverse dallo svedese.

E’ Luka Jovic il nome caldo delle ultime ore per rinforzare l’attacco del Milan. Arrivano conferme anche dall’edizione odierna di Tuttosport, che parla del talento serbo del Real Madrid come nuova priorità per gennaio.

Le ultime indiscrezioni appaiono interessanti: il Milan è in contatto con l’entourage di Jovic, in particolare con l’agente Fali Ramadani. Quest’ultimo ha ricevuto il mandato di convincere il Real a lasciare libero Jovic nel mercato di riparazione, per cederlo con la formula del prestito.

Calciomercato Milan: Jovic si avvicina, Rebic fa le valigie

Jovic dopo una stagione da protagonista assoluto nell’Eintracht Francoforte, oggi è una comparsa nel Real Madrid. Non convince il tecnico Zinedine Zidane e difficilmente potrà diventare il sostituto di Karim Benzema.

Ecco perché l’agente Ramadani sta spingendo per farlo partire già nel mese di gennaio. Il Milan sarebbe un approdo ideale. In rossonero potrebbe facilmente ottenere spazio e posto da titolare, entrando in competizione con il deludente Krzysztof Piatek.

Lo stesso Ramadani è anche procuratore di Ante Rebic, calciatore in uscita dalla rosa del Milan. Poco spazio, zero adattamento, il classe ’93 vuole tornare a Francoforte terminando il prestito anzitempo.

Una sorta di In&Out per Ramadani, che porterebbe via da Milanello un suo assistito per poi inserire un altro gioiello della sua scuderia balcanica.

Milan-Ibrahimovic, si va verso la fumata nera

Toccherà a Jovic dunque, secondo i piani del Milan, rimpiazzare l’idea di ingaggiare Zlatan Ibrahimovic. Oggi Tuttosport conferma la possibile fumata nera su questo fronte.

Il campione classe ’81 tarda a dare segnali al Milan. Nessuna risposta né accenno positivo è giunto dall’entourage di Ibra, che sembra dunque sempre più destinato a optare per altre soluzioni.

I dirigenti del Milan, che gli hanno proposto 6 milioni netti di ingaggio fino al giugno 2021, sono spazientiti. Avrebbero gradito una risposta, anche negativa, del centravanti entro Natale. Ma pare che ogni decisione Ibrahimovic la comunicherà non prima dell’anno nuovo.

Una tentazione di mercato che sta per svanire. Ma il Milan non si perde d’animo e vira su Jovic, classe ’97 che, anche se in prestito, potrebbe rappresentare un elemento di continuità e di prospettiva.

