Tuttosport – Milan, countdown Ibrahimovic. Alternativa Jovic in prestito

Luka Jovic del Real Madrid viene considerato un nome alternativo a quello di Zlatan Ibrahimovic, che deve ancora decidere se accettare l’offerta rossonera.

In casa Milan c’è attesa per la decisione di Zlatan Ibrahimovic sul proprio futuro. Il club ha fatto la propria offerta e vuole sapere la risposta definitiva del giocatore.

Non viene escluso un incontro prima di Natale tra le parti per discutere di alcuni dettagli e fare il quadro completo della situazione. Il 38enne centravanti svedese ha ancora dubbi su dove proseguire la propria carriera e anche l’ipotesi di un ritiro non va completamente scartata. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara sperano di accoglierlo a Milanello. Ma nel frattempo devono pure valutare altre opzioni.

Calciomercato Milan, Jovic alternativa a Ibrahimovic

Bisognerà vedere se il Milan per l’attacco deciderà di puntare comunque su un calciatore di esperienza oppure se Ibrahimovic rappresenterebbe l’eccezione alla politica societaria. In questi giorni circolano nomi di alcuni centravanti giovani.

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che Luka Jovic del Real Madrid può essere un’alternativa concreta. Il serbo classe 1997 può partire con la formula del prestito, visto che i blancos potrebbero decidere di cederlo per farlo giocare con continuità e poi riaccoglierlo in Spagna a fine stagione. Servirà vedere se al Milan starà bene un’operazione su questa base, dato che rischierebbe di valorizzare un giocatore altrui.

Impostare un diritto di riscatto è complicato, dato che il Real Madrid ha speso 60 milioni di euro per acquistarlo dall’Eintracht Francoforte. Lo sconto su questa cifra può esserci, però difficilmente si andrebbe sotto una cifra da 50 milioni. Inoltre, bisogna considerare l’ingaggio. Jovic percepisce uno stipendio vicino ai 9 milioni annui, assolutamente troppo elevato per il bilancio del Milan.

A noi questo affare sembra alquanto improbabile, ma in sede di calciomercato può sempre succedere di tutto. Sarebbe più fattibile l’arrivo di Erling Haaland dal Red Bull Salisburgo, visto che nel contratto ha una clausola da circa 20 milioni che può liberarlo a gennaio. Il club rossonero ha fatto un’offerta di ingaggio al giocatore, che è corteggiato da big europee che certamente partono in posizione di vantaggio rispetto al Milan.

Sky – Rodriguez, il Milan rifiuta l’offerta del Fenerbahce: il motivo