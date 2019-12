Anche il Milan vuole giocarsi le proprie carte per provare a prendere Erling Braut Haland, centravanti classe 2000 del Red Bull Salisburgo che segna gol a ripetizione.

Erling Braut Haland è una delle maggiori rivelazioni del calcio europeo in questa stagione 2019/2020. Impressionante il numero di gol che sta riuscendo a segnare l’attaccante del Red Bull Salisburgo.

In 22 presenze totali ha segnato la bellezza di 28 reti: 16 in Bundesliga, 4 in OFB Cup e 8 in Champions League. Il talento norvegese classe 2000 sta attirando su di sé l’attenzione dei maggiori club europei. E anche il Milan sta valutando un investimento per assicurarselo. Sarebbe un grande colpo per il presente e pure per il futuro, visto il potenziale enorme di questo ragazzo.

Calciomercato Milan, tentativo per Haland del Salisburgo

Oggi il Corriere dello Sport conferma che il Milan ci sta provando. Offerto ad Haland un contratto da ben 5 milioni di euro annui. Una cifra altissima, solamente Gianluigi Donnarumma nel club rossonero percepisce un ingaggio maggiore (6 milioni).

Nell’attuale contratto dell’attaccante norvegese c’è una clausola risolutiva che gli permette di partire a gennaio per 20 milioni, un prezzo che fa gola a moltissime società ovviamente. Sulle tracce del gioiello del Salisburgo ci sono anche il Lipsia (stessa proprietà, la Red Bull), la Juventus, il Borussia Dortmund, il Manchester United e altre ancora.

L’agente di Haland è Mino Raiola, che con il Milan ha più fronti aperti. Da Zlatan Ibrahimovic ai rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Giacomo Bonaventura, senza dimenticare la situazione di Jesus Suso. Discussioni sono state intavolate anche per il centravanti scandinavo, approdato in Austria nel gennaio 2019 dopo le due stagioni trascorse nel Molde con 20 gol in 66 presenze.

Suo padre è Alf-Inge Haland, ex difensore che in carriera ha indossato le maglie di tre squadre inglesi. Erling Braut è nato a Leeds, dove papà ha militato tra il 1997 e il 2000.

