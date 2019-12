Milan, ritorno di fiamma per Xhaka. Offerto Elneny

Il Milan cerca un regista a centrocampo e ha rimesso nel mirino Granit Xhaka dell’Arsenal per gennaio. Proposto pure Mohamed Elneny, ora al Besiktas in prestito dai Gunners.

Il Milan per gennaio non pensa solamente all’attacco. La dirigenza probabilmente assesterà un colpo per reparto nel mercato invernale. Tutto avverrà compatibilmente con le esigenze di bilancio, non si possono fare eccessivi investimenti.

Oltre al grande sogno Zlatan Ibrahimovic, ci sono altri innesti che il club vorrebbe assicurarsi. A centrocampo serve un rinforzo di spessore e la società sta valutando più profili. L’idea è quella di prendere un giocatore che possa giocare davanti alla difesa, in modo tale che Ismael Bennacer possa essere impiegato pure da mezzala.

Calciomercato Milan: occhi su Xhaka e Torreira, offerto Elneny

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che il Milan guarda in casa Arsenal, ci sono alcuni profili che piacciono parecchio. In particolare Granit Xhaka e Lucas Torreira, già accostati al Diavolo in tempi abbastanza recenti.

Lo svizzero ha 27 anni, possiede esperienza e qualità per imporsi in Serie A. Aveva perso fascia da capitano e posto con Unai Emery, poi era tornato a giocare titolare grazie all’infortunio occorso a Dani Ceballos. Ora in panchina sta per arrivare Mikel Arteta e bisognerà vedere che scelte effettuerà, sembra che davanti alla difesa la sua intenzione sia quella di schierare Matteo Guendouzi. E con l’ormai ex vice di Guardiola potrebbe trovare spazio pure Torreira, sul quale pare abbia aver messo un veto alla partenza.

Come Xhaka è di proprietà dell’Arsenal anche Mohamed Elneny, che gioca in prestito al Besiktas e da un po’ di tempo è diventato anche titolare. Tuttavia, il 27enne egiziano non si trova benissimo in Turchia e preferirebbe l’Italia. I suoi agenti a ottobre sono stati a Casa Milan e lo hanno proposto. La dirigenza rossonera non ha chiuso le porte e non è escluso che le parti si possano risentire.

A Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban non dispiacerebbe riuscire a cedere Lucas Biglia a gennaio. Operazione non semplice, visto che il classe 1986 percepisce un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti e ha un valore residuo a bilancio superiore ai 6 milioni. Si rischierebbe una minusvalenza, il Milan comunque valuterà eventuali offerte per il giocatore in scadenza a giugno 2020.

