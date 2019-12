Addio Rebic per finanziare Ibrahimovic: la mossa del Milan

Ante Rebic potrebbe rientrare all’Eintracht Francoforte e coi soldi risparmiati sul suo ingaggio il Milan avrebbe modo di finanziare il colpo Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan non ha ancora perso la speranza di far tornare Zlatan Ibrahimovic. Nonostante lo svedese non abbia ancora dato risposta all’offerta, il club continua ad auspicare di rivederlo in maglia rossonera.

Il pessimismo dei giorni scorsi è stato ammorbidito dal fatto che lui non ha ancora messo in vendita il suo appartamento a Milano. Si era parlato della possibilità che lo vendesse, viste le proposte ricevute, ma per adesso rimane suo e chissà se potrà tornare ad essere la sua residenza tra poco.

Calciomercato Milan, Rebic “paga” Ibrahimovic?

Per finanziare il rientro di Ibrahimovic, il Milan potrebbe dire addio ad Ante Rebic. L’esterno offensivo croato finora ha collezionato solamente 177 minuti in campo spalmati su 7 presenze. Non ha affatto impressionato, anzi. Zvonimir Boban ha assicurato che il connazionale si sta allenando con serietà per convincere Stefano Pioli, però difficilmente le gerarchie in squadra cambieranno.

L’unico modo per “liberarsi” di Rebic è farlo tornare all’Eintracht Francoforte, dal quale è arrivato in prestito biennale a fine mercato estivo. Un’operazione che ha compreso il trasferimento con la stessa formula di André Silva in Germania. Il Milan risparmierebbe sull’ingaggio da corrispondere al giocatore nei prossimi 6 mesi. Il croato ha uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti annui. La cifra risparmiata farebbe comodo per coprire parte dell’ingaggio di Ibrahimovic.

Rebic recentemente è stato a cena a Francoforte con ex compagni e nella foto di gruppo è apparso sorridente come mai lo abbiamo visto al Milan probabilmente. L’allenatore Adolf Hutter ha avuto modo di parlare con lui e non ha escluso affatto un ritorno. I tifosi dell’Eintracht sui social network gli chiedono di tornare e la sensazione è che l’operazione si possa concretizzare.

