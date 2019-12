Calciomercato Milan: clamorosa indiscrezione di Pedullà, i rossoneri avrebbero fatto un’offerta altissima ad Haland

Il Milan si sarebbe inserito nella corsa a Erling Haaland, il fenomeno del Salisburgo. Sul centravanti ci sarebbe mezza Europa, il particolare il Manchester United. I rossoneri però, stando ad Alfredo Pedullà, farebbero sul serio per portarlo a Milanello.

Il giocatore è perfettamente nello stile Gazidis ed Elliott Management. Secondo il noto giornalista, esperto di calciomercato e volto di Sportitalia, Paolo Maldini avrebbe già fatto un’offerta di contratto super al ragazzo: 5,5 milioni per cinque anni.

Una proposta allettante. C’è però da trattare anche con il Salisburgo che spera di ricevere almeno 30 milioni dalla cessione del giovane talento. Una cifra alta ma non impossibile per le casse del Milan, che potrebbe finanziare il colpo con qualche cessione: Kessie, Calabria, Rodriguez e Borini i primi indiziati.

In Inghilterra è stato dato per certo al Manchester United, ora però questa voce rimette tutto in discussione.

Calciomercato Milan, fredda la pista Ibrahimovic

I dirigenti rossoneri sono usciti allo scoperto domenica scorsa. C’è una trattativa in corso per Zlatan Ibrahimovic ma sia Maldini che Boban hanno ammesso che ci sono delle difficoltà. Lo svedese starebbe valutando anche il ritiro ma le offerte non gli mancano. Fredda anche l’opzione Napoli senza Carlo Ancelotti.

Il Milan si è spinto al massimo per il ritorno di Ibra ma il giocatore non ha ancora dato una risposta. La dirigenza del Diavolo lo avrebbe voluto a Milanello a inizio dicembre così che avrebbe potuto rimettersi a posto dal punto di vista fisico. Invece questa risposta non è arrivata e i tempi si sono allungati.

I dubbi di Maldini

Ecco perché il Milan, come ammesso anche da Maldini a Sky Sport, sta valutando delle alternative. Le opzioni non mancano e, a questo punto, si inserisce anche Haaland in questa lunga lista. L’austriaco è perfetto per il progetto rossonero: giovanissimo, di grandi prospettive e con un potenziale economico enorme.

Chissà se il Diavolo deciderà di andare fino in fondo. Parliamo di un ragazzo con delle doti incredibili che farebbe la fortuna di qualsiasi club, Milan compreso, viste le difficoltà in attacco di Piatek e Leao. Attendiamo conferme nelle prossime ore su questa clamorosa indiscrezione di Pedullà.