Mario Mandzukic è un’alternativa per l’attacco del Milan, dove il sogno si chiama Zlatan Ibrahimovic. Anche il Borussia Dortmund è club gradito al centravanti croato in uscita dalla Juventus.

Il Milan continua a sperare in una risposta positiva di Zlatan Ibrahimovic, ma deve valutare anche alternative. Il 38enne svedese dovrebbe far conoscere le proprie intenzioni nei prossimi giorni.

Il club rossonero ha fatto un’offerta che non convince granché l’ex Los Angeles Galaxy, che vuole un contratto da 18 mesi e non 6+12. In caso di rifiuto, la dirigenza rivolgerà completamente le proprie attenzioni su altri obiettivi per l’attacco. Uno di questi può essere Mario Mandzukic, altro centravanti d’esperienza.

Calciomercato Milan, Mandzukic potrebbe dire sì

Il 33enne croato a gennaio lascerà sicuramente la Juventus, dove è ormai finito ai margini da tempo. Il suo desiderio è quello di trovare una squadra dove giocare con costanza. Si sente ancora in ottima condizione fisica e preferisce rimanere in Europa.

Oggi Tuttomercatoweb spiega che Mandzukic ha respinto offerte da Qatar, Cina e Stati Uniti. Ha detto no anche al Siviglia, che voleva riportarlo nella Liga dopo l’esperienza passata avuta dal giocatore nell’Atletico Madrid. Invece gli sono gradite destinazioni come Milan e Borussia Dortmund, che comunque dovranno accordarsi sia con la Juventus per il cartellino che con lui per l’ingaggio.

Mandzukic attualmente percepisce uno stipendio da 6 milioni di euro netti annui, una cifra molto elevata e che in Europa forse nessuno gli vorrà offrire. Tale importo ostacola l’ipotesi Atalanta, altra società che aveva pensato all’attaccante croato per gennaio. A Bergamo c’è un tetto agli ingaggi da 2 milioni annui e dunque il calciatore difficilmente potrebbe accettare una proposta nerazzurra.

