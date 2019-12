Galliani: “Ibrahimovic al Milan? Non risponde al telefono”

Zlatan Ibrahimovic tornerà a vestire la maglia del Milan? Adriano Galliani non lo sa e rivela che il giocatore svedese non risponde alle telefonate.

Si pensava che Zlatan Ibrahimovic decidesse il proprio futuro entro metà dicembre, invece è tutto ancora incerto. Il Milan sembra essere tornato all’assalto con una nuova offerta e adesso bisognerà vedere la scelta del giocatore.

Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero che lavora attualmente al Monza, in un’intervista concessa a Binario Sport ha così risposto sull’argomento: «Non risponde più al telefono. Se andrà al Milan? Questo non lo so, lo sto provando a chiamare, ma non ho ricevuto risposta».

Il dirigente brianzolo ha sempre avuto un ottimo rapporto con Ibrahimovic, però al momento non sembra essere informato sul suo futuro. Probabilmente il 38enne centravanti svedese deve ancora prendere una decisione. Le sue riflessioni vanno avanti da settimane ed entro fine 2019 dovremmo conoscere la sua scelta finale.

Il Milan pensa che Zlatan possa essere ancora molto utile, sia per ragioni tecniche che di spogliatoio. Un elemento della sua esperienza e della sua personalità può fare comodo in un gruppo molto giovane e con scarsa leadership come quello odierno. La dirigenza rossonera spera di ricevere una risposta positiva in tempi brevi.

