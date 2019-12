Atletico Madrid, inserimento su Everton Soares: tre concorrenti

L’Atletico Madrid si è iscritto alla corsa per Everton Sousa Soares, esterno offensivo del Gremio de Porto Alegre che piaceva molto anche al Milan mesi fa.

Everton Sousa Soares sembra pronto per trasferirsi in Europa. In Sud America ha fatto cose eccellenti negli ultimi anni e sarebbe interessante vederlo alla prova in un campionato maggiormente competitivo.

Non è un mistero l’interessamento del Milan quando c’era Leonardo come dirigente. Un tentativo fu fatto, però poi la trattativa non venne conclusa. Adesso è difficile pensare che il club rossonero possa tornare alla carica, considerando che serve un investimento da oltre 40 milioni di euro per acquistare l’esterno offensivo del Gremio de Porto Alegre.

Calciomercato Milan | L’Atletico Madrid pensa a Everton Soares del Gremio

Sono altre le società realmente in corsa per assicurarsi Everton. Nelle scorse ore il Mundo Deportivo ha rivelato che l’Atletico Madrid si è inserito alla lista. I Colchoneros nel calciomercato di gennaio vogliono rinforzare la propria squadra e Cebolinha piace non poco. A Diego Simeone un giocatore come lui farebbe molto comodo.

Oltre all’Atletico Madrid, altre quattro squadre si contendono il 23enne talento brasiliano: PSG, Arsenal e Newcastle United. Dall’Inghilterra è già giunta un’offerta da 30 milioni, respinta dal Gremio. Nel contratto del giocatore c’è una clausola di risoluzione da 120 milioni, fissata dopo il rinnovo di qualche mese fa. Precedentemente era di 80 milioni. Comunque ne basteranno meno per acquistarlo.

Il problema è che i diritti economici sul cartellino di Everton sono suddivisi tra quattro soggetti. Questo rende difficile impostare una trattativa, visto che ciascuno di essi vuole ricavare il più possibile. L’esterno offensivo sudamericano merita di giocare in Europa, vedremo se a gennaio 2020 riuscirà a lasciare Porto Alegre e a coronare il suo sogno.

Calciomercato Milan, sondaggio del Leicester per Calhanoglu: le ultime news