Milan, sondaggio del Leicester per Calhanoglu: le ultime

Il Leicester City ha chiesto informazioni su Hakan Calhanoglu, ritenuto non incedibile dal Milan. Il giocatore turco preferisce la Bundesliga alla Premier League.

Hakan Calhanoglu è tra le tante delusioni di questa stagione negativa del Milan. Considerando pure il numero di maglia che porta, il 10, era lecito aspettarsi qualcosa di più.

Purtroppo il centrocampista offensivo turco non sta riuscendo ad imporsi in rossonero. A volte riesce a disputare qualche buona partita, ma si tratta di singole gocce in un mare di tante prestazioni negative. Un vero peccato, perché quando fu preso nel 2017 dal Bayer Leverkusen tutti si aspettavano grandi cose da lui.

Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sul suo profilo Twitter scrive che Calhanoglu per il Milan non è incedibile. Se arrivasse una buona offerta, potrebbe essere ceduto già nel corso della sessione invernale del calciomercato.

Il Leicester City ha fatto un sondaggio, chiedendo informazioni sul giocatore. Tuttavia, il numero 10 rossonero preferirebbe tornare in Bundesliga in caso di trasferimento da Milano. Ha già giocato in Germania con le maglie di Karlsruher, Amburgo e Bayer Leverkusen. Si è trovato bene a vivere con la moglie nel Paese tedesco e dunque ci farebbe rientro volentieri.

Se il Milan riuscisse a vendere Calhanoglu per 15-18 milioni di euro, potrebbe fare una discreta plusvalenza a bilancio. Inoltre si libererebbe del suo ingaggio da 2,5 milioni netti (circa 4,3 lordi). Vedremo se arriveranno offerte concrete e se la cessione di concretizzerà.

