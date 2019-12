Il Napoli vuole bruciare il Milan e le altre concorrenti nella corsa a Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo. Previsto un incontro nelle prossime ore.

Stanislav Lobotka a gennaio potrebbe giocare in Serie A. In questi giorni sia il Milan che il Napoli stanno pensando di portare il centrocampista slovacco in Serie A.

In questo momento sembra il club campano quello in trattativa maggiormente avanzata. Infatti, i contatti sono partiti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vuole finalizzare l’operazione. La prima offerta da circa 15 milioni di euro più bonus è stata rifiutata dal Celta Vigo, che ne vuole 25.

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, sul proprio sito ufficiale spiega che tra lunedì sera e martedì intorno a mezzogiorno ci sarà un incontro tra i club. Un faccia a faccia importante per provare a trovare un accordo che soddisfi tutte le parte coinvolte.

Il Napoli potrebbe alzare la proposta a 17-18 milioni, iniziando ad avvicinarsi alla richiesta del Celta Vigo. Un punto di incontro si può trovare, anche se la società azzurra non sembra poco propensa a concedere agli spagnoli una percentuale sulla eventuale futura rivendita di Lobotka.

Il Milan appare più indietro nella corsa al 25enne centrocampista slovacco. In questo momento la dirigenza rossonera deve fare delle cessioni prima di poter effettuare investimenti in entrata. Può proporre delle operazioni in prestito, che però non tutte le società gradiscono. Il Celta Vigo per Lobotka preferisce monetizzare subito e pertanto i discorsi col Napoli possono portare più facilmente a un’intesa. Vedremo se il ds Giuntoli riuscirà ad ottenere il sì per regalare a Gennaro Gattuso un rinforzo in mediana.

