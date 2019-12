Todibo, due club della Premier League insidiano il Milan

Jean Clair Todibo, difensore centrale del Barcellona e obiettivo del Milan, piace anche in Germania e Inghilterra. Il club rossonero deve stare attento.

Jean-Clair Todibo è un obiettivo reale del Milan per rinforzare la difesa a gennaio, ma la trattativa non è facile. Anche se a Barcellona sta trovando poco spazio, il club blaugrana non intende fare regali.

Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban stanno lavorando per assicurarsi il talento francese, però l’operazione non è ancora vicina ad una conclusione positiva. Ci sono problemi legati sia alla valutazione del cartellino che alla clausola di riacquisto pretesa dal Barça. Le parti restano in contatto, ma il Diavolo guarda anche ad alternative per migliorare il reparto difensivo.

Calciomercato Milan, Todibo piace anche in Premier League e Bundesliga

Inoltre, il Milan non è il solo club a voler comprare Todibo. Sulle tracce dell’ex Tolosa ci sono anche due società della Premier League, si tratta di Manchester United ed Everton. Lo rivela il tabloid britannico Mirror, aggiungendo pure il Bayer Leverkusen alle pretendenti.

Il difensore classe 1999 ha fatto sapere di essere favorevole al trasferimento a Milano, però senza accordo tra le società sarà costretto a valutare altre soluzioni. Il suo desiderio è quello di poter giocare con continuità, cosa che a Barcellona non può fare. L’allenatore Ernesto Valverde ha altre prime scelte, dunque lo spazio per Todibo è ridotto.

Il giovane francese in questa stagione ha collezionato solo 3 presenze, per un totale di 167 minuti in campo. Non gli basta, ovviamente. Per crescere e dimostrare il proprio valore intende trasferirsi altrove. Il Barça è disposto ad accontentarlo, ma alle proprie condizioni. Vedremo se il Milan riuscirà a raggiungere un accordo o se dovrà andare su un altro centrale difensivo.

