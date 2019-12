Dal Pescara a Ikea: l’Ibrahimovic-bis impazza sui ‘social’

Il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic ha fatto impazzire i social network. A partire dalle pagine ufficiali, sino a diversi suoi estimatori.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan è la notizia della settimana. Il 2019 finisce col botto, con un altro campione inossidabile che riprende posto in Serie A.

L’effetto Ibra si è notato in maniera esponenziale anche sui social network, letteralmente impazziti per questo trasferimento. Come riporta la Gazzetta dello Sport, basta guardare il profilo Instagram del Milan.

Il club vantava 6,7 milioni di fan prima dell’acquisto di Ibrahhimovic, ma nel giro di poche ore si è passato a 6,8 milioni di utenti. Idem per il profilo dell’attaccante, che ha guadagnato ben ventimila follower dopo la firma con il Milan.

Numerosissimi anche i post ed i messaggi di bentornato ad Ibrahimovic. A cominciare da quelli della Lega Serie A, con tanto di «Welcome Back Zlatan», passando per il saluto di altri club. Su tutti il Pescara, che settimane fa aveva lanciato la provocazione di una foto di Ibra con la maglia del club abruzzese.

Persino il noto marchio svedese Ikea ha voluto dire la propria sullo sbarco di Ibrahimovic a Milanello. L’azienda multinazionale ha esaltato il proprio connazionale: “Hey Ibra bentornato in Italia! Per le polpette e i mobili sai dove trovarci. Intanto un consiglio: non presentarti a Casa (Milan) a mani vuote sotto le Feste”.

Tanti colleghi o ex compagni di squadra (vedi Clarence Seedorf) hanno dato il bentornato social ad Ibrahimovic. Il tutto mentre Krzysztof Piatek, possibile futuro partner nel Milan, prova a farsi trovare pronto pubblicando stories di allenamento personalizzato a Dubai. Un benvenuto più competitivo del solito.

